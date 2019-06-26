Bozkır'da trafik ve zabıta ekiplerinden

KONYA (AA) - Bozkır'da trafik ve zabıta ekipleri "trafikte yaya önceliği" denetimleri gerçekleştiriyor.

Bozkır İlçe Trafik Denetleme Ekipleri ve Bozkır Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri, yürüttükleri denetimlerle trafikte yaya önceliğinin uygulanmasını sağlamaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Yurt genelinde başlatılan bu etkinlikler kapsamında Bozkır'da da bir dizi denetimler gerçekleştiriyor.

İlçe merkezine bağlı çeşitli noktalardaki yaya geçitlerinde denetimler gerçekleştiren ekipler, yaya önceliğine uymayan araç sahiplerine idari ceza kesiyor.