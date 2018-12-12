Bozkır'da tohum dağıtımı yapıldı

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Macar Fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklaşa "Göksu- Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'yle bölgedeki küçük ve parçalı yapıdaki tarım alanlarının ekonomik değerinin artırılarak bölgeden kent merkezlerine yaşanan yoğun göçün durdurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Bozkır ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki mera alanlarındaki baskıyı azaltmak ve yem maliyetlerini düşürmek için ilçede tarımla uğraşan çiftçilerden hayvan varlığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri uygun olarak belirlenen 60 kişiye 300 dekarlık alana ekim yapılacak Macar cinsi fiğ tohumu dağıtıldı.

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, müdürlük hizmet binasında gerçekleştirilen tohum dağıtımında çiftçilere destek veren projeden dolayı memnun olduklarını söyledi.