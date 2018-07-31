Bozkırda tarımsal verim projelerle artırılıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - YÖK tarafından tarım ve jeotermal alanında pilot kurum seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, çiftçilerin birim alandan daha çok verim elde edebilmesi amacıyla farklı projeler uygulanıyor.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümündeki tarım serasında sürdürülen ve üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenen üç ayrı proje ile üretimdeki tuz stresinin yanı sıra domates ve salatalıkta organik kökenli büyüme düzenleyicilerin verim ve kaliteye etkisi araştırılıyor.

Uygulanan projelerle bir yandan çiftçilere en yararlı tekniklerin geliştirilmesi hedeflenirken diğer yandan da okuldan mezun olacak öğrencilerin modern tarım teknikleriyle birebir muhatap olmaları amaçlanıyor. Hindistan cevizi kabuklarından oluşan organik materyallerde yetiştirilen salatalık ve domateste iki ayda 16'ncı hasat gerçekleştirildi.

Projeler hakkında AA muhabirine bilgi veren Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak, Ahi Evran Üniversitesinin YÖK tarafından tarım ve jeotermal alanlarında pilot üniversite seçilmesinden sonra çiftçilere yönelik projelere daha çok ağırlık verilmeye başlandığını söyledi.

Üniversite yönetiminin bölge çiftçisinin daha bilinçli tarım yapması için projeler geliştirdiğini ifade eden Başak, fakülte bahçesindeki mevcut seralarında domates ve salatalıkta organik kökenli büyüme düzenleyicilerin verim ve kaliteye etkisinin araştırıldığını belirtti.

Stajyer ve yüksek lisan öğrencilerinin görev aldığı projelerde topraksız tarımda katı ortam kültürü sistemini kullandıklarını vurgulayan Başak, nisan sonunda ektikleri domates ve salatalıktan haziran sonu Türkiye ortalamasının üzerinde verim elde ettiklerini dile getirdi.

Senenin 12 ayı çok farklı teknikler de uyguladıklarını vurgulayan Başak, şöyle devam etti:

"Verim ve kaliteyi artırıcı uygulamalar geliştiriyoruz. Mesela saksı denemesinde kullandığımız materyal, kokopit. Hindistan cevizi kabuğundan oluşuyor ve yurt dışından ithal ediliyor. Faydalı ve avantajlı bir ürün. Yaptığımız araştırma projelerinde bu materyallere alternatif olabilecek yeni organik atık sınıfındaki ürünleri de denemeye çalışıyoruz. Amacımız organik kökenli materyallerle bu işi yürütmek. İki ayda 16'ncı hasadı yaptık, 17'nciyi yapacağız. Şu ana kadar aldığımız verim Türkiye ortalamasının üzerinde."

Bozkırın kıraç topraklarında seralar vasıtasıyla birim alandan daha fazla verim elde etmeyi amaçladıklarını aktaran Başak, "Şu anda yaptığımız uygulama, hıyardaki boğum arası mesafe dediğimiz mesafeyi daraltarak daha kısa boylu bitkiden daha çok verim almak. Bitkilerde boyun uzamasını sağlayan bir hormonu bunu baskılayacak organik kökenli büyüme durdurucular kullanarak aşırı boylanmadan, daha kısa ama daha verimli bitkiler elde etmeye çalışıyoruz. Domateste de aynı uygulamayı yaptık." dedi.

Bozkırın arazilerinden daha çok verim elde edilmesini arzu ettiklerini belirten Başak, şunları kaydetti:

"Sektörle bir araya geldiğimizde araştırmalarımızın sonuçlarını onlarla paylaşıyoruz. Bu çalışmaları yapmadan önce sektörün sorunlarını dinliyoruz. Onların ihtiyaçlarına göre projeler uyguluyoruz. Eksiklerini görerek bu çalışmaları planlıyoruz. Sektöre fayda sağlayacak projelerle onlara daha verimli ve üretim yapma fırsatı oluşturacağız. Bu yaptığımız çalışmalarda bölgede seracılığa hevesli olan, örtü altı yetiştiricilikte kendisini geliştirmek isteyen üreticilere de her zaman kapımız açık. Seramızı ziyarete geldiklerinde onlarla her türlü teknik bilgiyi paylaşıyoruz."