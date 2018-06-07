Bozkır'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen yemekte konuşan Bozkır Kaymakam Emre Öztürk, "Ülkemizin bugünlere gelmesinde, bayrağımızın dalgalanmasında canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, sizlere çok şey borçluyuz." dedi.

"Şehitlerimizin emaneti yakınları, çocuğunuzu, eşinizi, babanızı ve yakınlarınızı bu uğurda feda ettiniz." diyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle onların fedakarlıkları hiçbir şekilde, hiçbir şeyle ölçülemez. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler, siz yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak devlet olarak en önemli görevlerimizdendir."

Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Özgür Can ise, "Vatanı ve bayrağı için kanları toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor ve vatanımız için gazi olan siz gazilerimize de şükranlarımızı iletiyorum." ifadesini kullandı.



İftara, Belediye Başkanı İbrahim Gün, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.