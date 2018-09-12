Bozkır'da okul güvenliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul güvenliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Kaymakam Emre Öztürk'ün başkanlığında, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Batuhan Durna, Bozkır Emniyet Amiri Ramazan Arlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Halil İbrahim Taşçı, Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Okulların müdürleri ve Okul Aile Birliği başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Bozkır Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda okullarda olumsuz bir durum tespit edildiği zaman gerekli kurumlara hızla bilgi verilmesi istendi.

Okullarda yaşanan olumsuz durumlardan üst kurumların bilgisinin olması gerektiği, okul güvenliği ile alakalı olarak okul müdürlerinin servislerle ve ailelerle sürekli iletişim halinde olması gerektiği bildirildi.

