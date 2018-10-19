Bozkır’da muhtarlar toplantısı

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Fahri Onay ve Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bozkır Belediyesi yeni konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozkır İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü faaliyet raporu sunuldu.

Faaliyet raporlarının sunumundan sonra konuşan Bozkır Kaymakamı Onay, toplantının amacının mahallelerdeki sorunların istişare edilmesi, eğitim, sağlık ve üretim desteklemeleri gibi konularda Bozkır’ın sorunlarını en aza indirebilme gayreti olduğunu söyledi. Yapılan istişare toplantısı vesilesiyle de toplantıya katılan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Bozkır Kaymakamı Fahri Onay’ın konuşmalarından sonra gündeme ilişkin konulara değinen Bozkır Belediye Başkanı Gün, muhtarlarla birlikte 4,5 yılda mahallelerde önemli çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

Bozkır’da hayal olan, "olmaz" denilen, "imkansız" denilen hizmetleri 4,5 yıllık kısa bir sürede hayata geçirdiklerini vurgulayan Gün, "Bozkır’da olmaz" denilen doğalgazı ilçeye getirdiklerini söyledi.

Bozkır’a 4 yıllık yeni bölümler getirdiklerini belirten Gün, şöyle konuştu:

"4,5 yıl önce hayal olan projeleri bugün bir bakmışız hayata geçirmişiz. Evet, doğalgaz ilçemiz için olmazsa olmazdı. Milletvekilimiz sayın Ziya Altunyaldız’ın öncülüğünde ilçemizi doğalgaza kavuşturduk. Kasım ayı içerisinde 519 konuta doğalgaz temini sağlanacak. Baktığımızda bu rakam ilçemizin yüzde 30’una tekabül ediyor. 4,5 sene önce bu bir hayaldi ve hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Yine baktığımızda ilçemize 4 yıllık yeni bölümlerin gelmesi, 4,5 yıl önce hayaldi ama bugün Meslek Yüksekokulumuzda 4 yıllık bölümlerimiz açıldı. Bugün öğrenci sayımız bine yaklaşıyor ve ilerleyen dönemlerde bu sayı artarak devam edecek."

