Bozkır'da mini mini birler için okuma bayramı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı programı düzenlendi.

Derviş Mustafa Öztunç İlkokulunda bu eğitim öğretim yılında okula başlayan öğrencilerin okuma yazma öğrenmeleri, Bozkır Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen okuma bayramı etkinliğiyle kutlandı.

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Şeref Güven, programda yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin okuma coşkusunu öğretmen ve velilerle birlikte büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Güven, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin bu sevincini yaşamasında büyük emekleri olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacında yakinen ilgilenen okul müdürümüze ve Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Gürhan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Okumaya başlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyoruz."

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu programa, Bozkır Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Çatdere de katıldı.



