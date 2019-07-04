Bozkır'da LGS tercih rehberliği

KONYA (AA) - Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 14 ortaokulda LGS Tercihleri Rehberlik Hizmeti veriliyor.

Konu hakkında Bozkır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı 14 ortaokulda, liselere geçişte uygulanan merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-13 Temmuz süresindeki tercih döneminde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda tercih edecekleri okulların belirlenmesinde rehberlik hizmeti sunmak amacıyla 14 Tercih Danışmalığı Komisyonu kuruldu. Bu komisyonlarda görevli öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilere okul kontenjanları, yüzdelik dilimler, başarı sıralaması ve okulların fiziki şartlarına ilişkin bilgiler aktaracaktır." denildi.

Öte yandam İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Kılınç ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Budak tercih merkezlerinden Cumhuriyet Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin tercihleri hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

