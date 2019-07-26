Bozkır'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı.Bozkır Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, ilçede yaşayan gazilere Kıbrıs Barış...