Bozkır'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler Milli Mücadele Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı.
Bozkır Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, ilçede yaşayan gazilere Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılı nedeniyle Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Törene, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Meram Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Yılmaz ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.