Bozkır'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Çat Yaylası'nda evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen H.S, A.S, P.S ve B.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 adet fişek ve 71 taşınabilir muhtelif eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.