Son Dakika
Bozkır'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finalisti okul belli oldu
KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya...
Genel 05.12.2019, 15:13
KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında ilçe finalinde Bozkır Merkez İmam Hatip Ortaokulu finale kalmaya hak kazandı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülmekte olan Medeniyet Okulu Projesi kapsamında ortaokullar arasında düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nın finalist okulu Merkez İmam Hatip Ortaokulu olurken ilçeyi de temsil etmeye hak kazandı.
Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkan Vekili Hasan Özcan, Bozkır Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Dursun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49