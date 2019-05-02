Bozkır'da fidan dikme etkinliği

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde Bozkır-Konya kara yolu üzerinde bulunan Jandarma Fidanlığına bin fidan dikildi.

Bozkır Kaymakamlığı ve Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte dikilen fidanlar Bozkır Orman İşletme Şefliğinden temin edilerek Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı fidanlığına dikildi.



Etkinlikte öğrenciler tarafından kendi okulları için ayrılan alanlara yapılan dikimlerle okullara özel hatıra ormanları oluşturuldu.

Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Bozkır Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emre Özel, Jandarma Bölük Komutanı Batuhan Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Kılınç ve Dursun Budak ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

