Bozkır'da Esma-ül Hüsna okuma yarışması

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Esma-ül Hüsna okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Esma-ül Hüsna'yı eksizsiz ve güzel okuma yarışmasının ortaokullar arası etabı sona erdi.

Bozkır Belediyesine ait düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte ilçeye bağlı 11 ortaokulun finalistlerinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren öğrenciler bin, yarışmaya katılan tüm finalistler 250 lira ile ödüllendirildi.



Etkinlikte konuşan gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür, "Derneğimiz yardımsever vatandaşlarımızın yardım ve destekleriyle ilçemizde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle gençlerimizin gelişmelerine katkı sağlamayı amaç edindik. Bu etkinliklerimizi gerçekleştirirken desteklerini esirgemeyen Bozkır Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a ve Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet'e teşekkür ederiz." dedi.

Etkinlik sonrasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çatdere, Bozkır ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Akman, Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, yarışmaya katılan okulların müdürleri ve öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

