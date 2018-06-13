KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemi hububat üretim merkezlerinden Kırşehir'de, arpa ve buğday hasadına bu yıl erken başlandı.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki kent merkezine bağlı Irmakbucağı bölgesinde bulunan köylerde başlayan hasatta dekar başına arpada 250-300, buğdayda ise 300-350 kilogram verim bekleniyor.

Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 3 milyon dekar ekili arazi bulunduğunu ifade ederek, bunun 1 milyon 250 bin dekarının buğday, 1 milyon dekarının arpa, 400 dekarının nohut, geri kalanında ise diğer bitkiler ve yem bitkileri ekili olduğunu belirtti.

Sağanak, sel ve dolu nedeniyle merkez ve ilçelerdeki ekili arazilerde yüzde 30 civarında zarar yaşandığını aktaran Şahin, ekipler vasıtasıyla tespit ettikleri zarar ziyan raporunu bakanlığa ilettiklerini dile getirdi.

Bu yıl hasadın 20 gün erken başladığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizin ikliminin mikroklima özelliği, erken sıcaklar ve geç yağışlar nedeniyle geçmiş yıllara nazaran 20 gün önceden hasada başladık. Özellikle Irmakbucağı denilen bölgemizde ilk hasat başladı. Dekar başına arpada 250-300 kilogram, buğdayda ise 300-350 kilogram verim bekleniyor. Temmuzun sonuna kadar devam edecek. Biçerdöver kontrollerimiz devam ediyor. Cumartesi pazar ve bayram günlerinde kontrollü denetimlerimiz sürecek."

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de Irmakbucağı bölgesine bağlı köyler ile Savcılı bölgesi köylerinde de hasadın önce başladığını söyledi.

İlçede 200 bin dekar buğday ve 150 bin dekar arpa ekimi yapıldığını anlatan Öncül, "Hasat yapan üreticiler beklemede. Ofisin üreticilerimizi zarar ettirmemesini umut ediyoruz." diye konuştu.