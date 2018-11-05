Bozkır'da dağ yürüyüşleri

KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde üniversite öğrencileri spor ve fiziki aktivite derslerinde düzenlenen dağ yürüyüşü etkinlikleriyle ilçenin doğasını tanıyor.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Spor ve Fiziki Aktivite dersinde beden eğitimi öğretmeni Bekir Davulcu ve Sercan Karagöz gözetiminde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Bozkır’da bu sene ilk defa öğrenime başlayan birinci sınıf öğrencilerine Bozkır'ın doğal güzellikleri tanıtıldı.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü birinci sınıf öğrencisi Canan Özel, "S.Ü Bozkır Meslek Yüksekokulu Spor ve Fiziki Aktivite dersinde beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Davulcu ve Sercan Karagöz hocamızın gözetiminde çok güzel bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdik." dedi.



