Bozkır’da bölge arıcılarına destekler devam ediyor

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği projeler ile bölge arıcılarına destekler devam ediyor.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince hazırlanan KOP İle Sağlıklı Hayat Arılı Yaşam Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Bu proje kapsamında bölgedeki arı yetiştiricilerine arı ürünlerinin muhafazasını sağlayan derin dondurucular sahiplerine teslim edildi.

Müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen proje teslim programında derin dondurucu hibesine almaya hak kazanan 35 arıcıya derin dondurucularını Bozkır Kaymakamı Fahri Onay ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü teslim etti.

Üreticilere önümüzdeki günlerde arıcı barakaları ve taşınabilir termoslar teslimleri gerçekleştirilerek proje tamamlanmış olacak.

Proje kapsamında teslimi yapılan ekipman ve malzemelerin toplam bedelinin yüzde 70’ini KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hibe olarak, kalan miktar olan yüzde 30 ise çiftçinin katkı payı olarak sağlanmıştır.

