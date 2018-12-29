KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından "Her Yönüyle Aşk-ı Mevlana" adlı panel düzenlendi.

Bozkır Belediyesi Yeni Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, panel başkanlığını Prof. Dr. Osman Tuğay yaptı.

Panelde gerçekleştirilen bilgilendirme konuşmaları sonrasında Türk Tasavvuf Musikisi ekibi tarafından dinleti gerçekleştirildi.

Panele Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ümit Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür, yılın ahisi Osman Kalay, Bozkır Meslek Yüksekokulu idarecileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



