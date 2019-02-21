Bozkır Ziraat Odası Başkanı Öztürk'e ziyaretler

KONYA (AA) - Bozkır'da geçtiğimiz günlerde Bozkır Ziraat Odası seçimlerini kazanarak başkan seçilen Ali Öztürk'e hazırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Öztürk’ü makamında ziyaret eden, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar yeni başkana görevinde başarılar dilerken, "Bozkır Tarımı ve Bozkır çiftçisi için yeni görev döneminde katma değerde bulunacak projelerin üretilmesi ve odamızın çiftçimizin yanında aktif olarak faaliyet göstermesini temenni ediyoruz. Odamız yeni yönetim kurulu başkanı olarak başta sizlere ve tüm yönetiminize yeni görev döneminde başarılar dilerim." dedi.

Başkan Öztürk de, "Seçim sürecinde ekibimiz, üyelerimiz ve Bozkır tarımı için ne gibi bir katma değer üretebiliriz düşüncesinde projeler üretmeye çalıştık. Nasipse ilerleyen günlerde odamızın imkanları dahilinde çiftçimizin yanında hizmet etmek birinci amacımızdır. Oda olarak birinci önceliğimiz olarak, çiftçimiz konusunda çiftçimizle istişare etmektir." dedi.

Oda yandan Başkan Öztürk'ü, Bozkır İlçe Tarım Müdürü Salih Özdemir, Bozkır Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Bülent Gül, Bozkır Ziraat Bankası Müdürü Ali Türköz, Bozkır Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç, Bozkır Kaymakamlığı Vakıf Müdürü Hasan Adıgüzel, Bozkır Esnaf Odası Başkanı Niyazi Yavuzer, Bozkır Medaş İşletme Şefi Ali İnce, çok sayıda kamu kurumunun amiri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ziyaret ederek tebriklerini iletti.



