Bozkır Ziraat Odası Başkanı Öztürk göreve başladı

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılan oda seçimlerinde Bozkır Ziraat Odası Başkanı seçilen Ali Öztürk ve yeni yönetimi göreve başladı.

Bozkır Belediye Düğün Salonu'nda yapılan seçimlerin sonucunda oda yönetimini kazanan Öztürk, mazbatasını aldıktan sonra yeni yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirerek, görevine başladı.

Başkan Öztürk burada yaptığı açıklamada, "Bozkır Ziraat Odası yönetimi olarak mazbatamızı aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirerek göreve başladık. İlerleyen günlerde ekibimizle beraber Çiftçilerimiz yararına güzel hizmetler yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Oluşturmuş olduğumuz yeni yönetim kurulunun ilçemiz Bozkır ve sorumluluk alanımız da olan Ahırlı ve Yalıhüyük çiftçilerimize de hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.