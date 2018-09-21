Bozkır yeni futbol sezonuna hazır

KONYA (AA) - Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübü Kaptanı Ahmet Kolsuz, takım olarak 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Bozkır Futbol Sahası'nda gazetecilere açıklama yapan Kolsuz, taraftarlarına ve takımı destekleyenlere teşekkür ederek, sezona çok iyi başlamak istediklerini söyledi.

Sezonu hiç maç kaybetmeden tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kolsuz, "Konya 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Bozkır Gençler Birliği Spor Kulübümüz 2018-2019 futbol sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezonda tamamen ilçe gençliğinden oluşan ekibimizle ligde top koşturacağız. Bozkırlı gençlerimizden oluşan yeni kadromuzla her gün Bozkır Futbol Sahamızda idmanlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



