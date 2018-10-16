Bozkır MYO'nun akademik yıl açılışı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Bazkır Meslek Yüksekokulu (MYO) akademik yıl açılışı yapıldı.
İlk dersin sunumundan önce konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yeni açılan bölümlerin Bozkır’a hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra ilk ders Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından verildi.
Açılışa Altunyaldız ve Şahin'in yanısıra Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır MYO Müdürü Prof. Dr. Osman Tugay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez ve öğrenciler katıldı.