Bozkır kooperatiflerinden İzmir'de tarımsal inceleme

KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelerinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatifler, İzmir'e tarımsal inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteği ile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından organize edilen tarımsal inceleme gezisinde, İzmir yöresinde faaliyet gösteren büyük ölçekli tarımsal kooperatiflerin çalışmaları yerinde incelendi.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü, yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal kalkınma alanında faaliyet gösteren 9 kooperatifin bulunduğunu söyledi.

Bu kooperatiflerin daha aktif ve etkin şekilde tek çatıda toplanabilmesi için kurum olarak bir çalışma başlattıklarını belirten Öncü, şunları kaydetti:

"Birden fazla kurumun tek çatıda birleşebilmesi için bu tarz girişimlere örnek olmuş kooperatiflerin model olarak yerinde görülmesi gerekiyordu. Bu kapsamda KOP desteğiyle, kooperatif temsilcilerimizin, kurum teknik ekibinin ve ziraat odası temsilcisinin katıldığı heyetle İzmir'deki kooperatifler ziyaret edildi. Bu kapsamda Tire Süt Kooperatifi, Bademler Kooperatifi, Kızılyaka Kooperatifi ve İğdeli Kooperatifi'ne ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretler sırasında kooperatiflerin yaşam döngüsü ve üretim çalışmaları hakkında detaylı bilgi alındı. Umuyoruz ki Bozkır Kaymakamlığı öncülüğünde ileriki günlerde kooperatiflerimiz tek çatıda toplanarak, etkin bir üretim ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacaktır."



