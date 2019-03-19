Bozkır Kaymakamlığı içinde

KONYA (AA) - Bozkır Hükümet Konağı binası içinde Bozkırlı şehit ve gazilerin hatıralarının yer aldığı köşe hazırlandı.

İlçede şehit düşen ya da gazi olanların hatıralarının sürekli sıcak tutulması için İlçe Emniyet Amirliği tarafından Hükümet Konağı içindeki salonda "Şehit ve Gazilerimiz Köşesi" kuruldu.

Bozkır Emniyet Amiri Ramazan Arlı konuya ilişkin olarak, "İlçemiz Bozkır, gerek Çanakkale Savaşları olsun gerekse sonraki süreçte vatanımız için çok sayıda şehit vermiştir. Öyle ki Çanakkale savaşlarında Konya merkezden sonra şehit sayısına göre ikinci sırada gelmektedir.

Kurum olarak bizlerde bu ilçenin evlatları şehitlerini yad edebilsin ve gazilerini tanıyabilsin diyerek Bozkır Kaymakamlığımızın da desteğiyle Hükümet Konağı içinde "Şehit ve Gaziler Köşesi" hazırladık." dedi.