Bozkır Kaymakamı eğitimdeki sorunları dinledi

KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, eğitim öğretim sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Bayraktar, halkla buluşma toplantıları kapsamında, Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul aile birliği başkanları, okul öğrenci meclisi başkanları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, derslerdeki başarısızlık nedenleri, taşımalı eğitim ve özel servis araçları ile okul, aile ve öğrenciler arasında iletişimin sağlanması konularında istişareler yapıldı.