Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Öncü'den inceleme

KONYA (AA) - Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Öncü ve müdürlük veteriner hekim çalışanları ilçede yürütülen projeleri ziyaret etti.

Konya’nın Bozkır ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve kırsalda yaşamın desteklenmesini amaçlayan Genç Çiftçi Hibe Programı ve Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen projeler ziyaret edildi.

Ziyaretler esnasında üreticilerle görüşerek üreticilerden bilgi alan ve taleplerini dinleyen Öncü, çalışmaların verimli olacağına inandıklarını söyledi.

Öncü, "Genç Çiftçi Hibe Programı ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayarak, kentsel göçün önlenmesi amacıyla kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır." dedi.

2018 yılında uygulamaya başlanan Göksu Taşeli Kalkınma Projesi kapsamında I. Hibe çağrısı sonucunda 30 üreticiye antraknoza dayanıklı sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapıldığını kaydeden Öncü, şöyle konuştu:

"Ayrıca 62 bin 380 metrekare alanda yüksek telli terbiye ve damlama sulama sistemli ihata ile çevrili bağlar ve üzeri agril ısı perdesi ile örtülü 6 bin 762 metrekare kapama çilek bahçeleri kurulumu için sözleşmeler imzalanmış olup yatırımlar önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir. Desteklerden faydalanarak kendi işletmelerini oluşturan üreticilerimize hayırlı olmasını ve üretimlerinin bereketli olmasını temenni ederim. Biz de İlçe Müdürlüğü olarak gerekli teknik desteği sağlayarak üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz."