Bozkır halk şairleriyle buluştu

KONYA (AA) - Bozkır ilçesinde şair Durmuş Karakuş tarafından düzenlenen etkinlikte Bozkır sakinleri halk şairleriyle buluştu.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkırlı halk şairi Durmuş Karakuş tarafından düzenlenen etkinlikte, Yedi Sanat Derneği (Yesader) üyesi 14 halk şairi Bozkır Anıt Meydanı'nda şiirlerini seslendirdi.



Şair Ali Dilki, Azimet Işık, Semra Arslan, Mustafa Arslan, Gündüz Aydın, Yaşar Ayık, Ramazan Gecenoğlu, Yahya Bilican, Durmuş Karakuş, Mustafa Dilki, Ahmet Yeler, Ozan Kimsesiz, Aysel Can Akgün, Nihat Öztürk ve Necip Çibuk'un misafir olarak katıldığı proğrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gecede konuşma yapan Yedi Sanat Derneği Başkanı Ali Dilki, "Dernek üyemiz ve Bozkırlı şairimiz Durmuş Karakuş'un düzenlemiş olduğu bu güzel gecede, Bozkır Tahin Dünyası ve Bozkır Bimder Derneği'nin sponsorluğunda Bozkır'n misafiri olduk. Şaşkınlık içindeyim, insanlık sarhoşluğu içindeyim 40 yıllık sanat yaşamımda sayısız etkinlik yaptık böyle bir ilgi böyle bir alaka görmedim. Bir gün Bozkır'a gideceğiz Bozkırlılar bizi bağrına basacak kim derdi." dedi.

Etkinlik sonrasında misafir olarak programa katılan halk şairlerine Bozkır Sancağı'nın işlenmiş olduğu plaket taktim edildi.

Etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Jandarma Komutanı Batuhan Duran, Bozkır Emniyet Amir Vekili Ahmet Yılmaz, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunluları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür, 2018 Yılı İlçe Ahisi Osman Kalay ve çok sayıda sanatsever ve ilçe sakinleri katıldı.

