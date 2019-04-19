Bozkır Devlet Hastanesi'nde rekor kan bağışı

KONYA (AA) - Bozkır Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı'nın Bozkır'da ortaklaşa düzenledikleri kan bağışı kampanyasında, ilçe tarihinde tek seferde toplanan en yüksek kan bağışı miktarına ulaşıldı.

Devlet hastanesinde gerçekleştirilen, Türk Kızılayı ile Bozkır Devlet Hastanesinin ortaklaşa yürüttüğü kan bağışı kampanyası ilçede yoğun ilgi gördü.

Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Halil İbrahim Taşçı bağışın sonunda yaptığı açıklamada, "Etkinliğimize desteklerini esirgemeyen Bozkır halkımıza teşekkür ederiz. Desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a ve Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya ilçe garnizon komutanı, ilçe emniyet amiri ve diğer tüm kamu kurumu ve amirlerimize ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Programa Bozkır halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hastanemizde 144 ünite kan bağışı alınmıştır. Türk Kızılay'ımız Bozkır ilçe tarihinde tek seferde toplanan en büyük kan bağışı sayısına ulaşmıştır. Kızılay'ın düzenli aralıklarla ilçemize geldiğini ve kan bağış topladığını herkes biliyor ama farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız bu etkinlikte halkımız sayesinde istenilen amaca ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.



