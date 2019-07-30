Bozkır Belediyesi ilçedeki kurban satış ve kesim yerlerini belirledi

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Kurban Bayramı sırasında canlı hayvan satış ve kesim yerleri belli oldu.



Bozkır Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “2019 Kurban Bayramı için belirlenen kurban satış yerine kayıtları başladı ve kurban satış yerinden yer almak isteyen vatandaşların, Belediyemiz Tahsilat merkezine başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2018 yılında yapımına başlanılan ve 2019 yılında yapımı tamamlanarak ruhsat alınan modern Bozkır mezbahanesi, kurban kesim yeri olarak belirlendi. Kurbanlık hayvanların modern, hijyenik ve helal bir şekilde kesiminin yapılacağı modern mezbahanemiz de, her yönüyle vatandaşlarımıza kolaylık sağlanacak. Tesisimizde kurbanlık hayvanların kesimleri kurumumuz ekiplerince yapılacaktır." denildi.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın da görüşlerine yer verilen yazılı açıklamada, "2018 yılında yapımına başlanılan ve 2019 yılı itibariyle ruhsatı alınarak faaliyete geçen modern Bozkır mezbahanemiz, Bozkır’da hayvan kesimlerini kolaylaştıracak. Yeni mezbahanemizde Kurban Bayramı'ndan itibaren kesimler yapılmaya başlayacak, ilçemizde hizmete giren modern mezbahanemiz ile birlikte helal ve hijyenik kesimler yapılacak, vatandaşlarımızın bu bayram kesim için başka yerlere gitmelerine gerek kalmayacak, bu sebeple mezbahanemiz Bozkır'a yapılmış en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Mezbahanemizin Bozkır'a hayırlı olmasını dilerim." ifadeleri yer aldı.