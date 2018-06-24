Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkarken, milletvekili seçimlerinde de AK Parti birinci parti oldu