Bozdağ Yozgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, muhalefete yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir aradasınız. Kin ve nefreti motivasyon kaynağı olarak kullananların, Türkiye'de bu motivasyonla iktidar arayışı içerisinde olanların kendilerine de bu millete de devlete de zerre kadar hayrı dokunmaz." dedi.

Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi Konferans Salonu'nda muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında büyük yatırımların hayata geçirildiğini, diğer cumhurbaşkanı adaylarının bunlara karşı çıktığını belirtti.

Dünyanın en büyük havaalanının Türkiye'de yapıldığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Bunu aklımızdan bile geçiremezdik. Adam bize 'Ne yapacağız, ihtiyacımız mı var?' diyor. Neden ihtiyacımız olmasın, dünyanın merkezini Türkiye yapma imkanımız varken bunu niye kullanmayalım. Ama bakın bunların bütün derdi Türkiye'nin projelerini durdurmak. Yeni bir proje ortaya koyuyor mu? Yok. Biz Kanal İstanbul yapacağız, sen ne yapacaksın, hangi devasa projeyi hayata geçireceksin? Dert Türkiye'yi durdurmak, dert Türkiye'yi engellemek. Bunların bu ülkeye, bu millete yeni bir şey kazandırmaları mümkün değil. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızı durduramayınca her seçimde bir senaryo girdi devreye. Şimdi de ittifaklar ortaya çıktı. Allah aşkına CHP'nin ittifak kurduklarıyla CHP'nin fikri yapısı birbirine denk diyen var mı? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunları birbirine yaklaştıran şey nedir? Milletin, devletin menfaati mi, fikri yakınlık mı veya başka tür bir yakınlıkları mı var? Birbirine benziyorlar mı bunlar? Üç tane birbirine benzemez, gelmişler bir araya bir şey kurmuşlar. Demokrat Parti'de orada. Menderes'i asan CHP, Menderes'in yanındakileri asanlar onlar. Çünkü askere o zaman destek veren, tahrik eden, teşvik eden onlar, adam orada. Sen kim Menderes kim, Demokrat Partinin adını kullanıyorsun. Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terleten CHP, iktidardan indiren CHP zihniyeti, tankları yürüten o zihniyet ve o dönemde bütün mütedeyyin insanların anasını ağlatanlar bunlar, ama şimdi bakıyorsunuz Temel Bey orada. Sormak lazım, Erbakan hocamızın yüzüne bakıp ne diyeceksin? Ne söyleyecekler bilmiyorum. Bunları bir araya getiren ve motive eden tek şey Recep Tayyip Erdoğan nefreti, başka hiçbir şey değil."

- "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir aradasınız"

Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitim sistemini 1+8+4 yapacağını söylediğini hatırlatarak, şöyle devam etti.

"Bu ne demek? 'Ben kesintisiz 8 yıllık eğitimi geri getireceğim.' diyor. Yani 'meslek liseleri ve imam hatiplerin orta kısmını kapatacağım.' diyor. 16 yaşını doldurana kadar bu milletin evlatlarının Kuran kurslarına gidişini engelleyecek. Çünkü 8 yıl olduğu zaman gidemiyor zaten. Şimdi soruyorum? Burada müttefik misiniz? İsrail'e bakışta müttefik misiniz, başka konularda müttefik misiniz? Değiller, ortak fikri altyapı yok. Peki niye bir aradasınız? Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir aradasınız. Kin ve nefreti motivasyon kaynağı olarak kullananların, Türkiye'de bu motivasyonla iktidar arayışı içerisinde olanların kendilerine de bu millete de devlete de zerre kadar hayrı dokunmaz. Kinle, nefretle, düşmanlık duygularıyla yol alınır mı? Sevgiyle saygıyla, birbirimizi kucaklayarak yol almak varken sadece düşmanlık duyguları üzerinden yol almaya kalkarsak o zaman hep beraber kaybederiz."

Bozdağ, bu seçimde Türkiye'nin içine çekilmeye çalışıldığı olumsuzlukların önüne set koyulacağını dile getirerek, "Karınca misali, safımızı belli ederiz, elimizden geleni yaparız. Herkes elinden geleni yaptığı zaman çok büyük bir netice alırız." dedi.

AK Parti döneminde çok büyük işler yapıldığını ve ilçeye önemli hizmetler kazandırıldığını anlatan Bozdağ, bu hizmet kervanının durmayacağını söyledi.

- "Hırsızlık için mühendislik yapıyorlar"

İlçe halkından kendilerine dua ve destek isteyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü diğerlerinin 'iktidar' diye bir derdi yok. İktidar derdi olan biziz. Diğer partiler iktidara talip değil. Onlar ikinci tura talipler. 'Seçim ikinci tura kalsın da nasıl olursa olsun.' Bütün yatırımı ikinci tura yapıyorlar. Düşünün, iktidara talip olan bir parti, 'başka parti aday göstersin' diye vekillerini o partiye gönderir mi? Göndermez. İktidara talip olan parti 100 bin imzayı bulamıyor, diğer partililer de 'Aman bulsunlar' diye parti teşkilatlarını seferber eder mi? İktidara talip olan birisi bunu yapar mı? Yapmaz. Nedir? İktidara talip değil. Siyasal mühendislik yapıyor. Bütün bu mühendislikte derdi, 'AK Parti'ye gidecek oyları nasıl engelleriz, AK Parti daha önce oy vermiş olanların gönlünü nasıl çalıp bu partilere gitmesini sağlar, böylelikle işi ikinci tura aktarabiliriz.' Hırsızlık için mühendislik yapıyorlar. Bizim oylarımızı çalmak istiyorlar. Alternatifi çoğaltarak oradan oyları çalmak istiyor. Bunların derdi iktidar olmak değil, iktidara talip olmak hiç değil."

Diğer partilerin iktidara ve Türkiye'yi yönetmeye talip olmak gibi bir söz söylemediklerini belirten Bozdağ, "Ana muhalefetin lideri eğer iktidara talip olsa kendisi aday olurdu, olmadı. İktidara talip olmayanlar Allah muhafaza es kaza iktidara gelmiş olsalar apışıp kalırlar, yapacakları bir şey yok. Çünkü hiçbir hazırlıkları yok. Bütün kafa kin, haset ve düşmanlıkla motive olmuş durumda. Kini, nefreti, düşmanlığı boşaltacaklar ondan sonra ortada kalacaklar." dedi.

Bozdağ, "Bu memleketi nasıl ileriye götüreceksiniz? Öyle bir dertleri de yok. İktidara talip olmayanların bu millete katacakları hiç ama hiçbir şey yoktur. Biz 16 yılda iyi sınav verdiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Artık bundan sonra erken seçim Türkiye'nin gündeminde olmayacağını dile getiren Bekir Bozdağ, "Çünkü hem siyasal hem parlamento istikrarı var hem de güçlü iktidar var. Türkiye hızlı karar alacak, aldığı kararları hızlı uygulayacak ve bundan ülkemiz çok kazanacaktır. Tayyip Bey'i yenmek isteyenlere, onu yenemeyeceklerini siz göstereceksiniz. Tayyip Bey'i kaybettirmek isteyenlere ona kaybettiremeyeceklerini siz öğreteceksiniz. Tayyip Bey'e had bildirmek isteyenlere sandıkta oylarınızla haddi siz bildireceksiniz." ifadesini kullandı.

(Bitti)