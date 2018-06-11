Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına ilişkin, "Seçimden sonra bu konu elbette yeniden masaya konulacak, değerlendirilecek. Kaldırılması da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gündemde." dedi.

Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın, darbeci askerleri serbest bırakmasının ardından Türkiye'nin bu ülke ile olan geri kabul anlaşmasını durdurduğunun hatırlatılması üzerine Bozdağ, bu tutumu kınadığını bildirdi.

Darbe girişiminin ardından darbeci askerlerin iadesine sıcak bakıldığının Yunanistan tarafından başbakan düzeyinde açıklandığını hatırlatan Bozdağ, gelinen noktada darbecilerin himaye edildiğini, darbecilere koruma tahsis edildiğini belirtti.

Yaşananları "İki ülke arasındaki hukukun, uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye, içeride ve dışarıda nerede olursa olsun FETÖ'cü teröristlerin enselerinde olmaya devam edecektir. Biz bunları yargının önüne çıkaracak ve milletimiz adına da yargı bunlardan hesabını soracaktır. Terörist başı Gülen dahil hepsi, sonunda yargının önüne çıkacaktır. Bunu Türkiye başaracaktır. Biz bunu başaracağız, burada kaçış yok."

Konunun NATO'yla ya da Avrupa Birliği (AB) ile ilgisinin olmadığını anlatan Bozdağ, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili bir konunun, NATO, AB sorunu haline getirilmesinin kabul edilmeyeceğine işaret etti.

- "Türkiye elindeki imkanları kullanacaktır"

"Yunanistan'ın bu konuyu oralara taşıması da doğru değil." diyen Bozdağ, geri kabul anlaşmasının askıya alınmasının bir sonuç doğuracağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında elindeki imkanlar ne ise onu kullanacaktır. Yunanistan'ın bundan alınmasına gerek yok. Siz Türkiye'nin aleyhine iş yaparsanız Türkiye de elbette elindeki imkanları kullanacaktır." ifadesini kullandı.

FETÖ'ye yönelik MİT'in düzenlediği operasyonlara ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, 19 ülkeden 83 FETÖ mensubunun Türkiye'ye getirilerek, yargıya teslim edildiğini bildirdi.

Bozdağ, istihbarat teşkilatının, Dışişleri Bakanlığının bu konuda yoğun bir çalışma yaptığını söyledi.

İş birliği içindeki ülkelerin olumlu yaklaşımda bulunduğunu aktaran Bozdağ, operasyonların süreceğini ifade etti.

- "Öksüz'le ilgili çalışma sürüyor"

Bozdağ, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'le ilgili bir gelişmenin olup olmadığının sorulması üzerine, Öksüz'ün hem yurt içinde hem de yurt dışında arandığını hatırlattı.

Öksüz'ün Türk yargısının önüne çıkarılmasının önemli olduğunu belirten Bozdağ, darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Öksüz'le ilgili çalışmanın sürdüğünü dile getirdi.

Bozdağ, Öksüz'le ilgili yeni bir durumun söz konusu olmadığını, güvenlik ve istihbarat birimlerinin konuyu takip ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Olağanüstü Halin (OHAL) seçimlerden sonra kaldırılabileceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, OHAL'in darbe girişiminden sonra 19 Temmuz 2016'da ilan edildiğini söyledi.

OHAL'in, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle etkin mücadele için ilan edildiğini vurgulayan Bozdağ, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin kamu içerisindeki uzantılarının devlete karşı mücadele yürütmesinin de ayrı bir tedbir alınması gerektirdiğini ifade etti.

- "Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil"

Bozdağ, OHAL'in halka karşı ilan edilmediğinin altını çizerek, Türkiye'nin olağanüstü şartlardan olağan şartlara hızla çıkarılması için adım atıldığını belirtti.

FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleriyle etkin mücadele edildiğine dikkati çeken Bozdağ, önemli mesafeler alındığını vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnşallah ihtiyaç olmaz biz bunu hemen kaldırırız ama ihtiyaç olursa bu ihtiyaç devam ettiğinde de biz bunu uzatabiliriz. Cumhurbaşkanımızın son açıklaması FETÖ/PDY başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle yapılan başarılı mücadeleler, ulaşılan hedefler dikkate alınarak seçimden sonra bu konunun gündem olabileceği ve kaldırılabileceğini en yetkili ağız olarak ifade etmiştir. Seçimden sonra bu konu elbette yeniden masaya konulacak, değerlendirilecek. Kaldırılması da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gündemde. Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."

(Sürecek)