Boyner’in Çılgın Kelebek kampanyası rekorlarla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Boyner’in yılda 2 defa yaptığı "Milyonlarca üründe net yüzde 50 Çılgın Kelebek İndirimi” 2 milyon ziyaretçinin mağazalara akın etmesiyle tamamlandı.

Boyner açıklamasına göre, 25-26-27 mayısta gerçekleşen Çılgın Kelebek kampanyası boyunca, Boyner’in 37 şehirdeki 119 mağazası saat 00.00’a kadar hizmet verdi. Tüketiciler tüm ihtiyaçlarını, sezon ortasında başka hiçbir yerde olmayan avantajlı fiyatlarla karşılamanın keyfini yaşadı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Çılgın Kelebek boyunca tüm Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de toplam 780 bin 762 adet ürün satıldı. Kampanyada satılan ürünlerin adedi geçen yıla göre yüzde 37 artış gösterirken, toplam ciroda ise geçen yıla oranla yüzde 53 büyüme gerçekleşti. Şort, sırt çantası, mayo, pijama gibi ürün kategorilerinde yüzde 100'ün üzerinde ciro büyümesine imza atıldı.

Tüketiciler Çılgın Kelebek kampanyası sayesinde birçok ihtiyacını karşılama fırsatı bulurken, özellikle yaz sezonu ürünlerine ilgi büyük oldu. En popüler ürünlerin zirvesinde ise 228 bine yakın satış rakamıyla tişört yer aldı.

Tişörtü sırasıyla pantolon, spor ayakkabı, gömlek ve ayakkabı izledi. Kampanyanın ciro şampiyonu ise 57 bine yakın satış adedi ile spor ayakkabı oldu. Spor ayakkabı cirosu geçtiğimiz yıla göre yüzde 48 artış gösterdi.

Tüketiciler tatil için valiz alışverişini de Çılgın Kelebek’ten yaptı ve geçen yılın kampanya sürecine göre yüzde 200 büyüme gösteren valiz satışları en ilgi çeken alışverişlerden biri oldu.









- Kozmetikte en çok satılan ürün parfüm







Boyner'in Çılgın Kelebek İndirimine kozmetik kategorisi de inanılmaz fırsatlarla dahil oldu. Yüzlerce ürünün net yüzde 50 indirimle satıldığı kozmetik kategorisinin en çok ilgi gören ürünü 5 bin 700 adetle parfüm oldu. Parfümü 3000 adet satış adediyle cilt bakım kremleri, iki binden fazla adetle ruj ve bin 500 adetle saç bakım ürünleri takip etti. Sıcak yaz günlerinin kendini hissettirdiği bu günlerde güneş ürünlerine de ilgi yoğundu. Güneş kremi satışları geçen sene Mayıs ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek’e göre yüzde 70 artış gösterdi.





- Kadınlar ve erkekler aynı ürünlere ilgi gösterdi







Boyner'in Çılgın Kelebek İndirimine hem kadınlar hem de erkekler aynı oranda yoğun ilgi gösterdi. Tişört, spor ayakkabı, pantolon gibi ürünlerin kadınların ve erkeklerin en çok satın aldığı ilk 5 ürün arasında yer alması dikkat çekti.



Çılgın Kelebek, Türkiye'nin dört bir yanında perakendenin gündemine damgasını vururken, en çok satış yapılan 5 şehir sırasıyla; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. İstanbul'da toplam 244 bine yakın ürün satıldı.

İzmir Çiğli Kipa AVM, İstanbul Cevahir AVM, İstanbul Forum Marmara AVM’deki Boyner mağazaları en yüksek ciroyu yapan mağazalar olarak öne çıktı. 37 ildeki 119 Boyner mağazasının 00.00 kadar açık olması da büyük fark yarattı. Mağazalarda cironun yüzde 10’a yakın bir bölümü 22.00-00.00 arasında gerçekleşti. Bu oran 10:00-12:00 arası gerçekleşen cironun yüzde 50 daha fazlası.



Anadolu'daki Boyner tüketicileri de Çılgın Kelebek indirimlerinden yoğun olarak yararlandı. Van'daki ve Sera Kütahya AVM'deki Boyner mağazalarının cirosu geçen yıla göre yüzde 90 yükseldi.





Mağazalarda büyük bir yoğunluk yaşanırken, boyner.com.tr’de de 7/24 Çılgın Kelebek alışverişi vardı. 25-27 Mayıs tarihleri arasında normalden yüzde 90 daha fazla trafik alan boyner.com.tr'de 50 bin adede yakın ürün satıldı.

boyner.com.tr’de en çok ilgi gören kategori ise aktif spor oldu. 3 gün içinde toplam 4 bin 950 adet sneaker satıldı. Geçen sene aynı dönemde gerçekleştirilen Çılgın Kelebek kampanyasına göre satışlarda yüzde 254 büyüme gerçekleştirildi.



