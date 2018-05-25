İSTANBUL (AA) - Boyner’in “Milyonlarca üründe net yüzde 50 Çılgın Kelebek İndirimi” başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner’in “Milyonlarca üründe net yüzde 50 Çılgın Kelebek İndirimi” başladı. 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek Çılgın Kelebek’te tüketiciler tüm ihtiyaçlarını, sezon ortasında avantajlı fiyatlarla karşılamanın ayrıcalığını yaşayacak.

Boyner’in, Çılgın Kelebek için kozmetik kategorisinde yer alan dünyaca ünlü markaların ürünlerinde sunduğu büyük indirimler de dikkati çekiyor. Dünyaca ünlü kozmetik markalarının popüler ürünlerinde net yüzde 50 indirim fırsatı uygun fiyatlarıyla kozmetikseverleri bekliyor.

Bugün başlayıp 27 Mayıs Pazar günü sona erecek Çılgın Kelebek kampanyası boyunca, Boyner’in 37 şehirdeki 119 mağazası saat 24.00’e kadar açık olacak.