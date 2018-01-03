Boyner'den yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Boyner'in moda markaları ile Boyner özel markalarına ait kadın, erkek, çocuk ve ev koleksiyonlarındaki milyonlarca üründe uyguladığı yüzde 50’ye varan "Büyük Boyner İndirimi" müşterilerini Boyner ve boyner.com.tr’ye davet ediyor.

Boyner açıklamasına göre, Büyük Boyner İndirimi avantajlı fiyatlarının yanı sıra Axess ve CardFinans’a özel 9 aya kadar taksitle ödeme ayrıcalığı sunuyor.

Boyner, Boyner özel markaları ve dünyaca ünlü markaların zengin koleksiyonları ile kadın, erkek ve çocukların kış gardıropları için gerekli olan tüm detayları avantajlı fiyatlarla karşılıyor.



Kadınların kış alışverişinin anahtar parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki palto, kaban, hafif ve ince trikolar, maksi ve geometrik kesimlerde gömlek ve bluzlar, zarif elbiseler, kumaş ve jean pantolonlar, Boyner özel tasarım ekibi tarafından tasarlanan Fabrika, House of Camellia, Black Pepper, Limon Company markalarında en güzel örnekleriyle yer alıyor. Boyner’in zengin kadın koleksiyonundaki binlerce ürün Büyük Boyner İndiriminde yüzde 50'ye varan oranda indirimle sunuluyor.



Erkekler için Beymen Business, Network, North of Navy, Cotton Bar, Dockers, Fabrika gömleklerde fit kalıplar, balıkçı, renkli, desenli ve düz renklerde kazaklar kış alışverişini ayrı bir keyfe dönüştürüyor. Dış giyim ise spordan klasiğe zengin seçenekleri ile erkeklerle buluşuyor.

Boyner'in ayakkabı koleksiyonu tüm aile fertlerinin kışlık ihtiyaçları için seçenekler içeriyor. Kış günleri için suya, soğuk havaya dayanıklı botlar, farklı renklerde ve boylarda yağmur çizmeleri, deri, süet omuz ve sırt çantaları ile portföyler kış modasına eşlik ediyor.





