Boyner'den yağmur, güneş ve rüzgar korumalı sırt çantası

İSTANBUL (AA) - Boyner’in koleksiyonunda yer alan Morikukko marka, kapüşonlu sırt çantaları ile hem stil sahibi olmak hem de yağmurdan, rüzgardan, güneşten korunmak mümkün.

Boyner açıklamasına göre, özel olarak elde dikilen, birbirinden renkli ve enerjik desenleri ile büyük ilgi çeken Morikukko sırt çantaları kapüşon özelliği ile soğuğu, rüzgarı, yağmuru ve güneşi engelliyor.

Yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı boyda üretilen kapüşonlu çantalar ani bastıran yağmurda şemsiye ya da yağmurluk arama telaşını ortadan kaldırırken, hafifliğiyle kullanım rahatlığı ve konfor sunuyor.

Morikukko kapüşonlu sırt çantaları ister trekking yaparken, ister işe giderken, ister okul çantası, ister spor çantası olarak ya da günlük gezilerde kullanılabiliyor.