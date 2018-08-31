Boyner’den akıllı okul alışverişi için öneriler

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamanın önemli olduğunu belirtti.

Boyner açıklamasına göre, Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, hem ebeveynler hem de öğrenciler için okula dönüş alışverişini keyifli ve avantajlı kılacak ipuçları paylaştı.

Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamanın önemli olduğunu belirten Zihnioğlu, "Okula hazırlıkta eksiklerin görülmesi ve zamanında temin edilmesi açısından alışverişi son haftalara bırakmamak önemli. Öncelikle ihtiyaçlarla ilgili bir liste hazırlanmalı.

Ne olursa olsun listesiz alışveriş yapılmamalı. Geçen yıldan kalanları ve tükenenleri, okuldan talep edilenler de dahil tüm ihtiyaçları belirleyip listeleyin.Okul alışverişi dönemi yeni sezon başlangıcına denk gelse de birçok marka okul ürünleriyle ilgili indirim ya da kampanya uyguluyor. Bu kampanyaları mutlaka takip edin. Son yıllarda okul üniformaları çocukların rahatlığını ön planda tutacak şekilde tasarlanıyor, çocuklar chino ya da jean pantolon, polo yaka t-shirt’ler ve trikolar da giyilebiliyor. Okul üniformaları çocukların en çok eskittiği parçalar olduğu için yedek t-shirt, sweatshirt ve pantolon almayı unutmayın." ifadelerini kullandı

Öğrencilerin en sevdiği derslerden olan beden eğitimi dersi için eşofmanlar ve sıfır yaka “basic” t-shirt’lerin de alışveriş listesinin başında yer aldığını, burada da yedek t-shirt almanın faydalı olacağını aktaran Zihnioğlu, şunları kaydetti:

"Okul ayakkabısı seçenekleri arasında ise spor ayakkabılar ve botlar en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ayakkabıyı seçerken çocukların günün büyük bir bölümü okulda olacaklarını ve rahatlıklarını düşünerek karar vermek gerekir. Sonbahar dönemi için seçilecek rahat bir spor ayakkabı yeterli olacaktır. Soğuk kış günleri içinse ayakları sıcak tutacak botları şimdiden indirimli ve kampanya fırsatı ile satın alabilirsiniz. Çocukların en önem verdiği okul ürünlerinden biri de okul çantası.

Bu nedenle okul çantasını seçerken çocuğunuzu mutlaka dinlemeli bir yandan da okul malzemelerinin sığacağı ve rahatça taşınabilecek bir seçim yapmalısınız. Okula dönüş dönemi hala yaz sezonu indirimlerinin devam ettiği bir dönem. Mağazalardaki indirim bölümlerine de mutlaka göz atın. Çocuğunuzun okul sonrası etkinlikleri ya da haftasonu kullanımı için uygun birkaç parça mutlaka bulacaksınız. İhtiyaçlarınızı mümkün olduğunca bir ya da 2 noktadan karşılamanız size hem fiyat avantajı sağlayacak hem de alışverişi daha kolay ve keyifli kılacaktır.Mağazaların yanı sıra markaların internet mağazalarına da bakmanızda fayda var."

Zihnioğlu, Boyner olarak, tüm özel günlerde olduğu gibi okula dönüş döneminde de müşterilerinin yanında olduklarını dile getirdi. Her yaştan öğrencinin kıyafetten ayakkabıya, çantadan monta kadar okula dönüş için gerekli tüm ihtiyaçlarını, 37 ildeki 118 mağazalarında zengin bir seçki ile karşıladıklarını kaydeden Zihnioğlu, "Ebeveynler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını bu zengin seçenekler içinden mağaza mağaza dolaşmaya gerek olmadan, tek bir noktadan ve avantajlı fiyatlarla karşılayabiliyor. Tüm öğrencilerimiz için keyifli ve başarılı bir eğitim sezonu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.







