Boyner spor yapmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner herkesi sporla yenilenmeye ve yaza enerji dolu bir başlangıç yapmaya davet ediyor.

Boyner açıklamasına göre, Boyner 16-29 Mart'ta spor ve jean ürünlerinde sunduğu 300 TL’lik alışverişte 100 TL hediye çeki fırsatı ile bu daveti festivale dönüştürüyor.



Spor yapmanın tam zamanı diyen Boyner, baharın getirdiği enerjiye aktif spor kategorisinde yer alan dünyaca ünlü spor giyim markalarının yeni sezon trendleri, performans ve konfor sunan seçenekleri ve sunduğu özel kampanya ile ortak oluyor. Yaza formda ve enerji dolu girmeyi hedefleyenler, farklı spor egzersizleriyle ilgilenenler için performansı doğrudan etkileyecek aktif spor ürünlerinin kadın, erkek koleksiyonları, jean markalarının sezon trendlerini yansıtan modelleri Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de bahara özel ayrıcalıklı fırsatlarla sporseverlerle buluşuyor.





