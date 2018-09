Boyner, öğrencileri okula hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, ilk ders zilinin çalmasına kısa süre kala tüm öğrencileri okula hazırlıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü markalardan binlerce seçeneği tek bir çatı altında buluşturan Boyner, okula dönüş ürünleri ile de her yaştan öğrenci ve ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Farklı konseptlerdeki çanta, kalem kutusu, matara, beslenme çantası, kıyafet ve spor ayakkabısı gibi ilkokuldan üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrencinin ihtiyaç duyduğu ürünleri zengin bir seçki ve avantajlı fiyatlarla sunan Boyner, okul alışverişi için vazgeçilmez bir alışveriş destinasyonu olarak öne çıkıyor.





- Boyner okula dönüş kampanyası, 75 hediye paracık kazandırıyor







Boyner, okul çantalarını, kıyafetlerini, ayakkabılarını ve okula dair aranan tüm tekstil ürünlerini bir arada sunarak tüketicilerine kolaylık sağlarken, bu dönemde çok avantajlı bir kampanya da sunuyor.

Boyner’in, 6-16 Eylül'de, alışveriş uygulaması Hopi ile gerçekleştirdiği Okula Dönüş Kampanyası’nda, Boyner/YKM mağazaları ve Boyner.com.tr’den Hopi ile yapılacak 400 TL ve üzeri ilk alışverişte 75 hediye Paracık kazanmak mümkün olacak. Kazanılan 75 Paracık, 6-20 Eylül'de Boyner/YKM mağazaları ve Boyner.com.tr’de 200 TL ve üzeri alışverişte kullanılabilecek.





- Okula dönüş koleksiyonunda çizgi film ve süper kahraman modası







Minik öğrencilerin okula dönüş ürünlerinde çizgi film ve süper kahraman modası öne çıkıyor. Miraculous Ladybug, Minions, Küçük Prens, My Little Pony, Minnie-Mickey Mouse, PJ Masks, Saftirik, Barbie, Shopkins, Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar ve Popcorn The Bear gibi çizgi film karakterleri ve süper kahramanların yer aldığı sırt çantaları, kalem kutuları, mataralar ve pek çok ürün öğrenciler ile buluşuyor.





- Spor kulüplerinin lisanslı ürünleri de Boyner’de







Boyner’in okula dönüş koleksiyonunda emoji ve desenli ürünlerin yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü spor kulüplerinin lisanslı ürünleri de bulunuyor.



Kıyafet ve spor ayakkabılarını yenilemek isteyen öğrenciler için Limon Company, Adidas ve Nike gibi markaların farklı giyim zevklerine uygun renk ve tasarımları da öğrencilere yeni eğitim sezonunda rahatlık ve konfor sunuyor.



Söz konusu markalar ile birlikte Frozen, Benetton, New Balance, Cennec, Coral High, Dunlop, Ibag, Lee Cooper, Slazenger, Yaygan Kids, Winx Club, Lumberjack, U.S. Polo Assn., Epsilon, Ümit Çanta ve T-Box gibi markaların ürünleri de Boyner mağazalarında okul alışverişi yapmak isteyenleri bekliyor.