Boyner ile bayramda iyilik zamanı

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı öncesi iyiliği paylaşmak isteyenler, Boyner'in “İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine kolayca ve bütçelerini zorlamadan destek olabiliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 37 kentindeki 119 mağazasında yılda yaklaşık 120 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Boyner, bu büyük erişim gücüyle sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyor.

Toplumsal değer yaratmayı amaçlayan Boyner, paydaşlarını, çalışanlarını ve müşterilerini de bu sürece dahil ederek iyilik hareketini büyütüyor.

Boyner, “İyiliğe Dönüştür” ve “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projelerini “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında yürütüyor. İki kampanyanın kolektif değeri ile büyüyen “İyiliğin Modası Geçmez” çalışması, Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketi olarak dikkati çekiyor.





- “İyiliğe Dönüştür” projesiyle 51 öğrenciye burs





Boyner mağazalarında 2015 yılında başlatılan “İyiliğe Dönüştür” projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler, kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kumbaralarına bırakıyor.

Kumbaralarda toplanan kıyafetler geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor.

Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor. “İyiliğe Dönüştür” projesi ile 3 yılda toplam 100 ton giysinin dönüşümü yapılırken, 51 öğrenciye burs kaynağı yaratıldı.







- “Askıda İyilik” ile 25 bini aşkın iyilik paketi oluşturuldu







Boyner, “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında 2016 yılında hayata geçirdiği “Askıda İyilik” projesinde de müşterileriyle birlikte hareket ediyor.

Tüketiciler Boyner mağazalarından ya da boyner.com.tr’den yaptıkları alışverişe sembolik miktarlarda ilave yaparak ihtiyaç sahipleri için hazırlanan “İyilik Paketleri”nden alabiliyor. Alt ve üst giyimi kapsayan iyilik paketleri yaz döneminde 20 lira, kış döneminde 30 lira olarak satışa sunuluyor.

Müşterilerin katkılarıyla hazırlanan bu yardım paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere ulaştırılıyor. “Askıda İyilik” projesi ile bugüne kadar 30 bine yakın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.