Boyner Holding-Mayhoola ortaklığında yeni yapılanma

İSTANBUL (AA) - Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Holding ve Mayhoola, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'yi yeniden yapılandırmak üzere mutabakata vardıklarını açıkladı.

Boyner Holding ve Mayhoola’nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 96,89 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek.





- En büyük yabancı yatırımı olacak





Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42,8 payı bulunuyordu.

Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve Grubun köklü geleneğini temsil eden Altınyıldız’dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin "en büyük lüks ve moda şirketi" Beymen ile Network’ü ekleyecek.

Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup, Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile kaliteli yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına ve çok kanallı perakendede büyüme fırsatlarına odaklanacak.

İki şirket arasında varılan mutabakatın, yasal prosedürler ve gerekli onayların alınmasıyla Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor.





- "Boyner perakende şirketlerinin potansiyeline inanıyoruz"





Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, bu önemli işlem sonrasında tüm Boyner Perakende şirketlerinin geleceklerine ve potansiyellerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mayhoola'nın, çatısı altındaki Valentino, Balmain ve Pal Zileri gibi lüks markalarından gelen global birikimi, Beymen ve Network markalarının Türkiye’deki konumunu güçlendirecek. Türkiye ve özellikle İstanbul global lüks ve moda markaları ve müşterileri için bir çekim merkezi olmaya devam edecek. Ayrıca, Mayhoola çatısına altına girecek Beymen ve Ay Marka, geniş marka seçkisi, yaratıcı tasarımları, mükemmel insan kaynağı ve müşteri mutluluğu odaklı hizmet anlayışıyla yurt dışında önemli bir büyüme potansiyeline sahipler. Beymen ve Ay Marka’nın Boyner Grup tarafından atılan temellerin üzerinde daha da büyüyeceğine ve global lüks pazarının lider markaları arasında daha da ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum."





- "Teknoloji yatırımlarımızı artırarak yeni fırsatlara odaklanacağız"





Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bu mutabakatla Boyner Grup şirketlerinin tamamının yatırım yapma fırsatlarını artırarak güçleneceğini ve perakende dünyasındaki dijital dönüşüme liderlik etme imkanlarını geliştireceğini vurguladı.

Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola’ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye’ye, Boyner Grup’a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola’ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka’nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme.

Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikayelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçle birlikte e-ticaret, lojistik, yapay zeka ve big data başta olmak üzere perakende 4.0 teknolojilerine yatırım yapma imkanlarımızı artırarak Boyner Grup şirketlerini yüksek oranda büyütecek yeni fırsatlara odaklanacağız."









