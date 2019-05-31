Boyner bayram alışverişinde satış rekoru bekliyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, "Bu sene 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi arefe gününde mağazalarımızda ağırlamayı ve yılın en yüksek satışını yapmayı hedefliyoruz. Geçen seneki rekorumuzu inşallah kıracağız. Bayram dönemi satışlarımızda yaklaşık yüzde 25 civarı büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Bal, bayram alışverişine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boyner olarak bu yıl güzel bir dönem geçirdiklerini belirterek, yılbaşı sonrasında Sevgililer Günü, Anneler Günü, bayram dönemlerinde müşterilerin yoğun ziyaretinin olduğunu, Ramazan Bayramı'nın ardından Babalar Günü ve Kurban Bayramı'nda da bu yoğunluğun devam edeceğini kaydetti.

Geçen sene Ramazan Bayramı arefesinde en yüksek trafik rakamına ulaştıklarını, sadece arefe gününde 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Bal, "Bu sene 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi arefe gününde mağazalarımızda ağırlamayı ve yılın en yüksek satışını yapmayı hedefliyoruz. Geçen seneki rekorumuzu inşallah kıracağız. Bayram dönemi satışlarımızda yaklaşık yüzde 25 civarı büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bal, özellikle bayram dönemlerinde müşterilerin sevdikleriyle birlikte alışveriş yapmayı tercih ettiğini aktararak, datalara bakıldığında müşterilerin eşleriyle ve çocuklarıyla alışveriş yaptığını söyledi.

Müşterilere sundukları avantajlı alışverişi daha da desteklemek için bayrama özel kampanya yaptıklarını belirten Bal, "Bu bayram Boyner'de yüzde 50'ye varan bayram indiriminin yanı sıra 300 TL ve üzeri alışverişe 100 TL hediye çeki kampanyamızı devreye aldık." dedi.

- "Bayram alışverişinde İstanbul başı çekiyor"

Bal, Boyner olarak özellikle dijitalleşmeyi ve "boyner.com.tr" üzerinden yapılan satışları, müşterilerin gelişimini çok önemsediklerini ifade ederek, bayram dönemlerinde online kanallarda bayram öncesinde alışverişlerin tamamlandığını, mağazalarda ise bayrama yaklaşan son 2 haftada yoğun trafiğin görüldüğünü söyledi.

38 ilde 113 mağazada hizmet verdiklerini ve "boyner.com.tr" ile tüm Türkiye'ye ulaştıklarını anımsatan Bal, satışların büyük bir bölümünün mağazalardan yapıldığını, özel günlerde müşterilerin online alışverişe ilgi gösterdiğini ve online alışverişin katlanarak büyüdüğünü dile getirdi.

Bal, bayram dönemlerinde yapılan alışverişlerde İstanbul'un başı çektiğini, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da da ciddi müşteri trafiğinin yaşandığını anlatarak, geçen sene bayram döneminde 1 milyon 650 bin ürün sattıklarını, bu ürünlerin içerisinde en fazla tişört, pantolon, gömlek ve bluzların tercih edildiğini, bunun yanında haziran ayında yazlık kozmetik ürünleri, mayo, havlu ve pareo satışlarının ekstra arttığını kaydetti.

"Bayramda en çok kadınlar mı erkekler mi alışveriş yapıyor?" şeklindeki soru üzerine Bal, "Aslında müşteri olarak bakıldığında oranlar aynı gibi duruyor. Datalarımıza baktığımızda erkekler adına düzenlenen faturaların biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bayram dönemlerinde müşterilerimiz eşleriyle ve çocuklarıyla alışveriş yapıyor. Erkeklerin aldığı ürünler içerisinde kadın ürünlerinin de bulunması bize bunu gösteriyor." diye konuştu.

- Turistler alışverişte Türkiye'nin yerli ürünlerini tercih ediyor

Bal, müşterilere yaptıkları tüm kampanyaları turistlere de uyguladıklarını, tax free alışveriş imkanı da sunduklarını belirterek, "Bu dönemlerde turistlerin alışverişlerine baktığımızda tişört, gömlek, pantolon ve jean ürünlerini ve özellikle Türkiye'nin yerli markalarının tercih edildiğini görüyoruz. Biz binlerce marka satıyoruz, turistlerin yerli markalarımızı tercih etmesinden de ayrıca gurur duyuyoruz. Bayram dönemlerinde satışlarımızın yaklaşık yüzde 7 ila yüzde 9'unu turistlerden elde ediyoruz." dedi.

Boyner'in büyümesine de değinen Bal, 2019'un ilk aylarının yoğun ve zorlu geçmesine rağmen hedeflerine ulaşarak büyümelerini sürdürdüklerini, gelecek aylarda da bu büyümenin devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

- Bayramda “Askıda İyilik” projesi yoğun ilgi görüyor

Ahmet Bal, Boyner olarak müşterilerin katkısıyla yaptıkları, ihtiyaç sahipleri için giyim paketlerini kapsayan “Askıda İyilik” sosyal sorumluluk projesinin bayram dönemlerinde büyük ilgi gördüğünü, bayramda iyilik paketi satışlarının yaklaşık yüzde 70 arttığını belirterek, “Askıda İyilik” çalışmasıyla bugüne kadar alt ve üst giyimden oluşan 40 bini aşkın iyilik paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.