Boydak Holding eski yöneticisinin eşinin yargılandığı FETÖ davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak'ın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Müjgan Boydak katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Boydak, eşinin, FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira bağışta bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Eşinin Bank Asya'da hesabı bulanmadığını öne süren Mustafa Boydak, şunları anlattı:

"Kapatılan Melikşah Üniversitesine eşim adına havaleyi ben yaptım. 2013 yılında 50 bin lira havale ettim. O zaman Kayseri'de faaliyet yürüten dört üniversiteye de yardım ettim. Bunu eğitime katkı amaçlı yaptım. Eşim de yapılan yardımdan sevap kazansın diye, eşim adına ben yardımda bulundum. Daha sonra yaptığım yardımı eşime de söyledim. Havaleyi internet üzerinden yapmış olabilirim."

Savcı mütalaasında, gizli tanık beyanları, bu tanıkların, sanığın örgüt içinde sorumluluk sahibi kişilerden olan 'abla' pozisyonunda olduğu, örgüte yardım ettiği, örgüt adına yapılan organizasyonlarda para topladığı yönündeki beyanları, kapatılan Melikşah Üniversitesine 50 bin lira havale gönderdiği ve FETÖ'den yargılanan kişilerle yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının kesişmesi nedeniyle sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.