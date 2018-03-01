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Boşnak lider İzetbegovic: Görevimiz ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak

Bosna Hersek'in bağımsızlığının 26. yıl dönümünde törenler düzenlendi. Boşnak lider İzetbegovic, "Bizim görevimiz ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak." dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 17:35
Boşnak lider İzetbegovic: Görevimiz ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak
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SARAYBOSNA (AA) - Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumla bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" törenlerle kutlanıyor.

'Bağımsız' Bosna Hersek 26 yaşında

Başkent Saraybosna'daki törenler, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in mezarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde başladı.

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#Aliyaİzetbegoviç'in vefatının 14. yılı

Tarih yazan lider: Aliya

Kovaçi Şehitliği'ndeki törene, Aliya'nın oğlu ve aynı zamanda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in yanı sıra siyasiler, askerler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Aliya'nın mezarına ve şehitlik anıtına çelenkler bırakarak dua etti.

Bakir İzetbegovic, burada yaptığı açıklamada, "Bu, içinde yaşadığımız, sevdiğimiz ve günbegün geliştirdiğimiz Bosna Hersek. Bizim görevimiz ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini de değerlendiren İzetbegovic, "AB'nin Batı Balkanlar Stratejisi, bölgede baş gösteren birçok soruna çare olacaktır. Zor bir yola gireceğiz ancak bu yol bizi, Bosna Hersek'in gelişimine götürecek yoldur." dedi.

Saraybosna'daki törenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında şehri savunurken hayatlarını kaybeden askerler için yapılan Sönmeyen Ateş Anıtı ile Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda devam etti.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu akşam da Cumhurbaşkanlığında resepsiyon verilecek.

Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) milli bayram olarak törenlerle kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde sıradan bir gün olarak kabul ediliyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma halkın yüzde 64,31'i katılırken, katılanların yüzde 99,44'ü de bağımsızlık için "evet" oyu kullandı.

Sırpların tehdit ve engellemelerine rağmen yapılan referandumun sonucu, 6 Mart 1992'de açıklandı. Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992'de BM üyeliğine kabul edildi.

Bosna Hersek, referandum sonucunda bağımsız bir devlet oldu ancak bağımsızlığın bedelini 3,5 yıl süren ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir savaşla ödemek zorunda kaldı.

Muhabir: Vesna Besiç, Sanela Crnovrsanin

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