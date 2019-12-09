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Bosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacak

Bosna Hersek'te 11-15 Aralık'ta düzenlenecek Türk Film Haftası kapsamında 7 Türk filmi 23 şehirde gösterilecek.

Genel 09.12.2019, 17:48
Bosna Hersekli sinemaseverler Türk filmlerine doyacak
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SARAYBOSNA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te düzenlenecek Türk Film Haftası kapsamında 7 Türk filmi, 23 farklı şehirde sinemaseverlerle buluşacak.

Bosna Hersekliler, 11-15 Aralık'ta bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek etkinlik kapsamında Türk sinemasının güzel örneklerini izleme imkanı bulacak.

Yönetmenliğini Kemal Uzun'un yaptığı "Ankara Yazı-Veda Mektubu" filminin gösterimi ile başlayacak etkinlik çerçevesinde, filmin başrol oyuncusu Gürkan Uygun da Bosnalı hayranlarıyla bir araya gelecek.

Türk Film Haftası kapsamında ayrıca "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları", "Bana Masal Anlatma", "Ayla", "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Can Dostlar" isimli filmler de gösterilecek.

Etkinlik, bu yıl ilk kez Bosna Hersek'in tamamına yakınını kapsayacak şekilde 23 farklı şehirde düzenlenecek.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja

#kültür
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