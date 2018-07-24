Bosna Hersek'in 'rüya demiryolu güzergahı' manzarasıyla büyülüyor

SARAYBOSNA - Lejla Bıogradlıja

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan ülkenin güneyindeki Mostar şehrine "rüya demiryolu güzergahı" olarak tanımlanan yoldan giden tren, büyülü doğa manzarasıyla yolcularına eşsiz dakikalar yaşatıyor.

Saraybosna'daki istasyondan sabah saatlerinde hareket eden tren, güzergahındaki dağları birbirine bağlayan viyadük ve onlarca tüneli, yemyeşil doğa ve nehir manzarasıyla ziyaretçilerine keşif ve huzuru bir arada hissettiriyor.

Dünyanın 18 rüya rotasından biri seçilen Saraybosna-Mostar tren güzergahı, iki saat süren yolculukta, dağ köyleri ve peyzajıyla büyüleyen manzaranın ardından Bosna Hersek'te zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'nin kıyısından Mostar'a ulaşıyor.

Tren Makinisti İsmet Repuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi ve babasının da makinist olduğunu belirtti.

Trenin son durağının Capljina şehri olduğunu, yol boyunca toplam 99 tünelden geçtiklerini dile getiren Repuh, "Tren hattı geçen yıl 15 Haziran'da faaliyete başladı. Saraybosna-Mostar tren güzergahının Bosna Savaşı'ndan (1992-1995) sonra yeniden raylarla buluşması hem biz demiryolları çalışanlarını hem de tren yolculuklarını seven insanları son derece mutlu etti." dedi.

"Rüya demiryolu güzergahı" şeklinde nitelendirilen tren rotasında yerli halkın yanı sıra çok sayıda turistin de yolculuk yaptığını söyleyen Repuh, "Bizim için en önemlisi yolcuların güvenliği. Toplamda 160 kilometrelik yol gidiyoruz. Tren, bu güzergahtan gelecek ayın sonuna kadar yolcularını ağırlamaya devam edecek." diye konuştu.

Repuh, özellikle Saraybosna-Mostar rotasının "Avrupa'nın en ilgi çekici güzergahı" olduğuna işaret ederek, tren yolculuğunun Bosna Hersek'in eşsiz doğa güzelliklerini yakında görme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Rayların eski olması nedeniyle çok hızlı gidemediklerini aktaran Repuh, "Trenin hızını raylar belirler. Bosna Hersek'teki savaştan önce demiryolları olarak en modern ekipmana sahiptik ancak savaştan sonra hepsi kayboldu." ifadelerini kullandı.

"Manzara gerçekten anlatıldığı gibiydi"

Mostar'a trenle gitmeyi tercih eden İzmirli Yağmur Özbek de tren yolculuğunu manzara nedeniyle tercih ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok beğendik. Manzara gerçekten de anlatıldığı gibiydi. Nehir manzarası muhteşemdi. Yolculuk boyunca hiç sıkılmıyorsunuz. Sürekli dışarıyı seyredebilirsiniz. Çok keyifli."

Fransız Leila Mallem ise tren yolculuğunda manzara ve yeşil doğaya hayran kaldığını belirterek, "Bosna Hersek'e kardeşimle geldik. Nereleri gezebiliriz diye araştırma yaptığımızda bu rotanın dünyaca ünlü olduğunu gördük." diye konuştu.

Manzarayı "muazzam" olarak niteleyen Mallem, "Fransa Alplerinde gibi hissettim. Bosna Hersek'in kültürünü, yemeklerini ve insanlarını da çok sevdik." dedi.

Japonyalı Fumi de manzara ve doğası nedeniyle tercih ettikleri Saraybosna-Mostar tren yolculuğunu "çok" sevdiklerini kaydetti.

Saraybosna-Mostar güzergahının tarih yolculuğu

Tarihte 1800'lü yıllara dayanan Saraybosna-Mostar tren hattı, geçmişte Mostar'da inen yolcularına Doğu Ekspresi ile İstanbul başta olmak üzere Viyana, Budapeşte, Prag ve Paris gibi Avrupa şehirlerine ulaşım imkanı sağlayabiliyordu.

Bosna Hersek'te 1992 ila 1995 yıllarında yaşanan savaş nedeniyle bu rüya güzergah sona ermiş, Bosna Hersek Demiryollarının kararıyla sadece yerel tren hatları kullanılmıştı.

Savaşın ardından yapılan çalışmalar sonucu Saraybosna-Mostar tren hattı 15 Haziran 2017'de yolcularını yeniden Bosna Hersek'in eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya başlamıştı.

Her sabah yerel saat ile 07.07'de yola çıkan tren, yaz sezonu olması nedeniyle Mostar'dan 19.54'te hareket ederek başlangıç noktası Saraybosna'ya dönüyor. Lokomotifi ve 10'dan fazla vagonuyla yüzlerce yolcuya ev sahipliği yapan tren, Saraybosna-Mostar arasında Bosna Hersek'in eşsiz doğası ve manzarasını izleme fırsatı sunuyor.

Doğanın binbir yeşil tonunu bir pencere uzaklığında yolcularına sunan "rüya güzergah", yaz sezonunun tamamlamasının ardından gelecek yıl nisan ayında yeniden yolcularıyla buluşacak.