- "Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek’in birlikteliği, bütüncüllüğü en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu bağlamda Bosna Hersek'in Avrupa Birliği’ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, başkent Saraybosna'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce inşa edilen İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi açılışı törenine katıldı.

Törene gelişinde Saraybosnalı vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Ersoy, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının, Türkiye ile olan kuvvetli tarihsel, kardeşlik ve akrabalık bağının önemine işaret etti.

Ersoy, "Atalarımızdan miras kalan kültür varlıklarımızı yaşatmak, ortak değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Bosna Hersek topraklarında bulunan vakıf eserlerimiz ile ilgili iş birliğimiz bir süredir devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, ilk kez 2015'te Saraybosna İsa Bey Hamamı'nın kapsamlı restorasyonunu gerçekleştirdiğini ve buranın açılışının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldığını anımsatan Ersoy, 2017'de ise Gradişka Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyona alındığını anlattı.

- 12 ayrı çalışma devam ediyor

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"An itibarıyla Bosna Hersek'te 12 ayrı çalışma devam etmekte. Bugün de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği iki yapıyı hizmete açarak, bunun coşkusunu yaşıyoruz. Toplamda 28 milyon lira yatırım yaptığımız ve bugün açılışlarını gerçekleştirerek hayata geçireceğimiz projeler, Saraybosna Hatice ve Safiye Hanım İbneti Mehmet Efendi Vakfına ait taşınmaz üzerine yapılan 202 öğrenci kapasiteli yurt binası ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi'dir."

Çalışmalarından dolayı Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini ileten Ersoy, Saraybosna İslam Birliği Öğrenci Yurdu'nun eğitimi süresince misafir olacak öğrenciler için yapılan konut ve iş merkezinin, şehrin sosyal ve ekonomik hayatı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- "Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz"

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlikteliği ve bütüncüllüğüne verdiği öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in birlikteliği, bütüncüllüğü en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu bağlamda Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesi için Bosna Hersek ekonomisinin kuvvetle desteklenmesi gerektiğinin de farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak TİKA ile beraber Bosna Hersek'te ekonomik projeler geliştirmek üzere mayıs ayında tekrar ziyarete geleceğim. Öncelikli olarak birkaç tane turizm projesini programlayıp gerçekleştirmek istiyoruz."

- "Projelerimize son hızla devam edeceğiz"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla Balkan coğrafyasında gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulayarak, "Bundan sonra da buradaki projelerimize son hızla devam edeceğiz. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kuvvetli ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığına dikkati çekerek, açılışı yapılan yatırımların, Bosna Hersek'in geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açılış töreninde Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Reis-ul Uleması (İslam Birliği Başkanı) Hüseyin Kavazoviç ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazoviç, Bakan Ersoy'a plaket takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve protokol, İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi'nin açılışını, dualar eşliğinde kurdele keserek gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, ardından yurt binasında incelemelerde bulundu.