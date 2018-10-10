Bosna Hersek heyetinden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Bosna Hersek'ten Kırşehir'e gelen heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraybosna ve Olovo şehirlerinden gelen heyeti makamında kabul eden Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’ten gelen misafirleri ahiliğin başkenti, kültür ve medeniyet kenti Kırşehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki şehir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle daha da ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Akın, 2013 yılında Kırşehir Belediyesi ve Olovo Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandığını hatırlattı.

Bu kardeşlik hukuku kapsamında, Kırşehir Belediyesi öncülüğünde Olovo’da Ahi Evran-ı Veli Camii’nin inşaatına başlanmış olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki dostluk bağları, bu tür ziyaretler ve yapılan projeler ile daha da pekişecektir. Türk toplumunda, Bosna Hersek’in ayrı bir yeri vardır. Ben de daha önce Saray Bosna’da bulunma fırsatını buldum. Bosna’da Osmanlı’nın ruhunu hissediyorsunuz. Bu dostluk ve kardeşlik bağı içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütmekteyiz. Sizleri ilimizde görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum."

Saraybosna İl Müftüsü Enes Ljevakovic ise, iki ülke arasında yapılan bu ziyaretleri önemsediklerine işaret ederek, "Türk Devleti bizlere her zaman destek veriyor. Bosna Hersek, yapılan bu yardımları ve iyilikleri unutmayacaktır. Türkiye ne kadar güçlü olursa, biz de ülkemizde o kadar rahat yaşıyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Kırşehir Valimize, Belediye Başkanlığına ve Kırşehir halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kardeşlik ilişkilerimiz tüm hızıyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, konuşmaların ardından Saraybosna İl Müftüsü Ljevakovic, Olovo Müftüsü ve Baş İmamı Esad Pepiç ve diğer ilçe müftülerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.