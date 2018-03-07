Bosna Hersek Büyükelçisi Sadoviç'ten Eskişehir'e ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Eskişehir’de bir dizi ziyarette bulundu.

Büyükelçi Sadoviç ve beraberindeki heyet, Eskişehir Sanayi Odası, Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Vali Özdemir Çakacak ile de makamında bir araya gelen Büyükelçi Sadoviç, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Çakacak, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha çok gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Eskişehir’in hızla büyüyen sanayisi, kültürel zenginliği, nitelikli eğitim kalitesi ve sağlık alanında yapılan yatırımları hakkında Büyükelçi Sadoviç’e bilgi veren Çakacak, "Bosna Hersek'in Türkiye ile tarihi bir bağı var. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en üst seviyede tutulması çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Sadoviç de programlar dahilinde Eskişehirli iş adamları ile görüşüp, ticari ilişkilerin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman süreceğini aktaran Sadoviç, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirmesi için çabaladıklarını belirtti.

Büyükelçi Sadoviç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TÜMSİAD) düzenlediği "Bosna Hersek İş Fırsatları Sunumu" etkinliğine de katılacak.