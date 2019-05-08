Borsa yönetiminden başkan yardımcılarına hayırlı olsun ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Belediye Başkan yardımcılarını ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hastaoğlu ve üyeler, Sivas Belediye Başkan yardımcıları Necmettin Yılmaz, Kayhan Işık, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Levent Olgun, Ahmet Duman ve ÖZBELSAN AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu’yu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Hastaoğlu, "Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve ÖZBELSAN Genel Müdürümüze yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sivas Belediyesi’ne her alanda gerekli desteği vereceğimizi, sivil toplum örgütü duyarlılığı içinde çözüme katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.



Ziyarette, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri Hilmi Gül, Tahsin Gülbahar ve Haluk Yağcı yer aldı.