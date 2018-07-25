Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

- Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Sivrihisar'da paraşüt atlayışları gerçekleştirdi - Tam teçhizatlı yapılan paraşüt atlayışları sadece gündüz değil gece de devam etti